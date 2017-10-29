На выборах в Исландии лидирует партия действующего премьер-министра

2017-10-29 09:01 | www.apa.az | 5

Партия независимости, возглавляемая действующим премьером Бьярни Бенедиктссоном, лидирует на парламентских выборах в Исландии.

Как передает АПА, об эом свидетельствуют предварительные итоги, опубликованные на сайте издания Iceland Monitor.

В настоящий момент обработано более 124 тысяч бюллетеней. Всего правом голоса в стране обладают 248,5 тысячи человек. Партия независимости заручилась поддержкой почти 25% избирателей. Второе место сейчас занимает Партия зеленых левых с 17% голосов. Третье — Социал-демократический альянс (12,7% голосов).

Подсчет голосов продолжается. Данных о явке пока не поступало.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Исландии 28 октября. Одним из поводов для них стал скандал, из-за которого одна из трех партий право-центристской правящей коалиции "Светлое будущее" вышла из состава нынешнего правительства. Это произошло после того, как Партия независимости действующего главы правительства Бьярни Бенедиктссона попыталась уладить скандал, связанный с одним из сексуальных преступников и с отцом исландского премьер-министра.