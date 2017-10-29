Уточнены сроки получения первого газа в рамках проекта «Шах-Дениз-2»

2017-10-29 09:46 | www.oxu.az | 4

Первый газ в рамках второй фазы разработки азербайджанского крупнейшего газового месторождения «Шах Дениз» на Каспии планируется получить в третьем квартале 2018 года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке Азербайджана.

По его словам, на сегодняшний день с платформы «Альфа» в рамках первой стадии пробурены и находятся в эксплуатации 10 скважин.

«С этой платформы всего планировалось пробурить 12 скважин, то есть еще две будут пробурены. Возможности платформы «Альфа» позволяют добывать 30 миллионов кубометров газа и 45-50 тысяч баррелей конденсата ежесуточно. Это максимальные показатели платформы, поэтому для второй стадии разработки были построены две новые платформы», - сказал источник.

Собеседник агентства рассказал, что в рамках «Шах Дениз-2» предполагается бурение 26 скважин из пяти буровых центров.

«Из каждого центра предполагается пробурить от четырех до шести скважин. На данный момент 12 скважин пробурено, заканчивается бурение тринадцатой. Они консервируются для дальнейшего сохранения и разработки. В рамках проекта сейчас работают две плавучие буровые установки: одна занимается бурением, другая – освоением и подготавливает добычу газа», - сказал источник.

По его словам, все пробуренные скважины отличаются сложностью.

«Все скважины глубиной свыше 6500 метров, глубина моря - более 400 метров. Каждая скважина спроектирована с 8-9 обсадными колоннами. Продолжительность бурения таких скважин около 300 дней каждая. Однако нам удалось сократить этот срок до 132 дней, несмотря на то, что глубина последней скважины 6936 метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первый газ в рамках «Шах Дениз-2» планируется получить в третьем квартале 2018 году.

«Для этого уже подготовлено шесть скважин. Сейчас заканчиваются проверки и подготовка инфраструктуры. Бурение будет продолжаться до 2026 года», - сказал источник.

В рамках реализации проекта «Шах Дениз-2» объем годовой добычи газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Запасы месторождения «Шах Дениз» оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа. Контракт на разработку морского месторождения «Шах Дениз» был подписан четвертого июня 1996 года.

A.M.