Всемирный день борьбы с инсультом

2017-10-29 10:28 | www.apa.az | 6

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году.

Как передает АПА, инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.

К основным типам инсульта относятся: ишемический инсульт (инфаркт головного мозга) и геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние). Можно выделить шесть симптомов мозгового инсульта, которые могут проявляться как в изолированном виде, так и в определенном сочетании друг с другом: внезапно возникшая слабость, онемение, нарушение чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной половине тела); внезапно возникшее онемение и/или асимметрия лица; внезапное возникшее нарушение речи (невнятная речь, нечеткое произношение) и непонимание обращенных к человеку слов; внезапное нарушение зрения на одном или двух глазах (нечеткое зрение, двоение предметов); внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря баланса и координации; внезапная очень сильная головная боль.

Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорового образа жизни: знать и контролировать свое артериальное давление; не начинать курить или отказаться от курения как можно раньше; добавлять в пищу как можно меньше соли и отказаться от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве; соблюдать основные принципы здорового питания – есть больше овощей и фруктов, отказаться от добавленного сахара и насыщенного животного жира; не употреблять алкоголь (риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного); контролировать уровень холестерина в крови; регулярно заниматься спортом (даже умеренная физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта); соблюдать режим труда и отдыха; повышать толерантность к стрессу.