Масуд Барзани объявил о своей отставке

2017-10-29 10:19 | www.oxu.az | 4

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что уйдет с должности 1 ноября.

Как передает Oxu.Az, об этом Deutsche Welle сообщает со ссылкой на сообщения местных властей.

До выборов обязанности главы будут выполнять совместно региональное правительство, парламент и высшие судебные инстанции.

Сообщается, что отставки Барзани потребовала оппозиция Иракского Курдистана после того, как курды потеряли часть подконтрольных им территорий в столкновениях с иракскими военными.

A.M.