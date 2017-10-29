Масуд Барзани объявил о своей отставке

2017-10-29 10:19 | www.oxu.az | 4
Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что уйдет с должности 1 ноября.
Как передает Oxu.Az, об этом Deutsche Welle сообщает со ссылкой на сообщения местных властей.
До выборов обязанности главы будут выполнять совместно региональное правительство, парламент и высшие судебные инстанции.
Сообщается, что отставки Барзани потребовала оппозиция Иракского Курдистана после того, как курды потеряли часть подконтрольных им территорий в столкновениях с иракскими военными.
A.M.