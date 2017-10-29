Число жертв взрыва в отеле в Могадишо возросло до 25 человек

2017-10-29 10:27 | www.trend.az | 6

Число погибших в результате нападения на гостиницу в столице Сомали достигло 25, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 10 жертвах и 15 пострадавших.

Полиция вывела из подвергшегося нападению отеля 30 человек, среди которых был один из министров страны. По словам источника в правоохранительных органах, многие люди погибли на месте.

Смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у гостиницы, расположенной возле президентского дворца в Могадишо, в субботу. Чуть позже неподалеку прогремел второй взрыв. После взрыва в отеле завязалась перестрелка между нападавшими и силами безопасности. Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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