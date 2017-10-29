Число жертв взрыва в отеле в Могадишо выросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-10-29 10:33 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате нападения на гостиницу в столице Сомали достигло 25.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 23 жертвах и 30 пострадавших.

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В результате двух терактов в столице Сомали Могадишо погибли не менее 23 человек. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Associated Press.

Также сообщается о 30 пострадавших. По информации полиции, среди погибших было не менее трех детей, в том числе младенческого возраста, бывшие и действительные чиновники.

Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», ответственная также за теракт 14 октября, который стал крупнейшим в истории Сомали.