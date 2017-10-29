Европарламент исключил возможность признания независимости Каталонии

2017-10-29 11:03 | www.apa.az | 4

Председатель Европарламента Антонио Таяни исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС.

Как передает АПА, об этом сообщает Associated Press.

Он заявил, что "никто никогда" не признает регион, объявивший о своем отделении от Испании, самостоятельным государством. Он также назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным и выразил надежду на скорейшее восстановление верховенства права.

Таяни также сказал, что ЕС не будет посредником в этом конфликте, поскольку он является внутренним делом Испании.

Напомним, каталонский парламент в пятницу, 27 октября, проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. Отмечается, что "за" проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. Голосование проходило тайно и без оппозиционных депутатов, покинувших зал перед его началом.

После этого, Сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.