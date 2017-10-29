В Афганистане 13 полицейских погибли в столкновениях с талибами

2017-10-29 11:02 | www.trend.az | 5

Тринадцать сотрудников полиции погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Столкновения произошли в районе Ханабад в ночь на воскресенье. Как заявил глава района Хайатулла Амири, около 3 часов утра по местному времени боевики напали на КПП.

"Всего на КПП присутствовали 14 полицейских. Один бежал, остальные убиты", - сказал он. По его словам, боевики захватили оружие и внедорожник Humvee.

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