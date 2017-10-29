В Шанхае умерла 14-летняя российская модель

2017-10-29 11:24 | www.oxu.az | 5

В одной из больниц китайского города Шанхай умерла 14-летняя модель из Перми Влада Д. Об этом в пятницу, 27 октября.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает интернет-портал «Новости Перми».

Директор модельного агентства Great Model, в котором работала девушка, рассказала, что по предварительной версии, у Влады мог быть менингит.

25 октября россиянка попала в больницу с высокой температурой в тяжелом состоянии. Девушка два дня провела в реанимации.

Влада отправилась в Китай работать по контракту осенью этого года, сообщает «Версия». По данным агентства, россиянке стало плохо после показа, который продолжался около 13 часов.

A.M.