В Афганистане 13 полицейских погибли в столкновениях с талибами

2017-10-29 11:57 | www.oxu.az | 5

Тринадцать сотрудников полиции погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения «Талибан» в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Пажвак, cтолкновения произошли в районе Ханабад в ночь на воскресенье.

Как заявил глава района Хайатулла Амири, около 3 часов утра по местному времени боевики напали на КПП.

«Всего на КПП присутствовали 14 полицейских. Один бежал, остальные убиты», - сказал он. По его словам, боевики захватили оружие и внедорожник Humvee.

A.M.