В Стамбуле был предотвращен теракт

2017-10-29 13:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Департамент полиции Стамбула сделал письменное заявление о террористе обнаруженном в Байрампаше, передают турецкие СМИ.

В заявлении, говориться что помимо начиненного взрывчаткой автомобиля, на парковке торгового центра также был задержан заминированный мотоцикл.

Отмечается, что полиция раскрыла две ячейки ИГ. Были задержаны четыре человека.

Полиция обнаружела множество материалов, используемых для создания бомб, в том числе химические вещества, металлические шарики, гвозди, винты, пульты дистанционного управления и двигатели, электронные схемы, кабели, батареи и т.д.

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