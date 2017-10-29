За 5 лет производство фармпродукции в Азербайджане вырастет в 60 раз

2017-10-29 13:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Производство фармацевтической продукции в Азербайджане в ближайшие пять лет вырастет в 58,4 раза, следует из концепции социально-экономического развития на 2018 и последующие три года, представленной на обсуждение в парламент.

Согласно документу, в 2017 году объемы производства фармацевтической продукции составят 1,5 миллиона манатов, а в 2018 году - 1,9 миллиона манатов.

В настоящее время эта сфера в Азербайджане почти не развита, большая часть лекарств и другой фармпродукции импортируется из-за рубежа. В стране действует ряд узкопрофильных предприятий, таких как "Азерйод", однако производство таблеток, антибиотиков и других лекарств в Азербайджане еще не налажено.

Чтобы исправить эту ситуацию в сентябре 2016 года в стране началось создание Пираллахинского промышленного парка. В настоящее время в промпарке ведется строительство завода азербайджанской компании Diamed C и двух фармацевтических заводов с иностранным капиталом - азербайджано-российского и азербайджано-иранского заводов. Недавно аналогичное соглашение было подписано с украинской компанией "Индар".

Вместе с тем, интерес к строительству в Азербайджане фармацевтических заводов проявляют компании из Беларуси, Южной Кореи и Японии.

После ввода в строй этих заводов в Азербайджане ожидается значительный рост производства фармацевтической продукции. Так, согласно концепции, уже в 2019 году объемы производства в этой сфере должны достигнуть 69,5 миллиона манатов, в 2020 году - 77,6 миллиона манатов, а в 2021 году - 87,6 миллиона манатов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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