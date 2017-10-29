Antalya'nın Akseki ilçesinde tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

2017-10-29 13:47 | www.trend.az | 1

Antalya'nnı Akseki ilçesine bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi.

Çok sayıda yaralının olduğu olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Japon turistleri taşıyan midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve 18 Japon turist bulunan 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, midibüsteki 18 Japon turist yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: Milliyet