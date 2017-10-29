Канадец выиграл в национальную лотерею Lotto Max $11,6 млн

2017-10-29 13:51 | www.apa.az | 4

Неизвестный пока житель провинции Квебек выиграл в лотерею 15 млн канадских долларов ($11,6 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит по всей стране около десятка подобных розыгрышей.

Еще неизвестно, в каком именно городе провинции был продан счастливый билет. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.