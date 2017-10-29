Матч Атлетико – Карабах доверили немцам

2017-10-29 14:42 | www.oxu.az | 6

Определились арбитры матча 4-го тура группы C Лиги чемпионов по футболу между испанским «Атлетико» и азербайджанским «Карабахом».

Как сообщает Oxu.Az, главным судьей встречи назначен Дениз Айтекин, которому будут помогать лайнсмены Гуидо Клев, Маркус Хакер, арбитры на линии Даниэль Сиеберт, Бенджамин Брандт, а также четвертый рефери Эдуард Бейтингер. Судейская бригада представляет Германию.

Напомним, что матч «Атлетико» - «Карабах» пройдет 31 октября на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется 23:45.

A.M.