Глава МАГАТЭ подтвердил выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

2017-10-29 14:36 | www.trend.az | 6

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано во время визита в Иран вновь заявил, что Тегеран выполняет свои обязательства по сокращению ядерной программы в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, передает РИА Новости со ссылко на агентство Mehr.

"МАГАТЭ может утверждать, что обязательства, которые Иран дал в связи с ядерной программой в JCPOA, выполняются", - сказал Амано, вступая на пресс-конференции в Тегеране после встречи с главой Организации по ядерной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

Амано подчеркнул "необходимость выполнения в полной мере обязательств (по этому соглашению) всеми сторонами".

Как ожидается, в ходе визита в Иран Амано также проведет переговоры с президентом страны Хасаном Роухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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