Российские СМИ: Карабахские сепаратисты поддержали Каталонию

2017-10-29 15:13 | www.oxu.az | 5

Несколько дней назад парламент Каталонии объявил о независимости региона от Испании. Вслед за этим, Мадрид, основываясь на Конституцию, распустил правительство автономии и отстранил от должности лидера сепаратистов Карлоса Пучдемона. Некоторые эксперты, заглядывая в будущее, не исключают, что это противостояние может вылиться в гражданскую войну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, как бы то ни было, ни одно государство мира пока не спешит признавать независимость Каталонии. Свою поддержку каталонцам выразили лишь сепаратистские образования на постсоветском пространстве – Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах.

Вызывает удивление тот факт, что пустые заявления сепаратистов о поддержке каталонцев, активно тиражируются ведущими российскими СМИ. Одним из таких случаев является заявление главы МИД т.н. «НКР». Благодаря российским СМИ, включая RT, РИА Новости, ТАСС и др. ничего не значащее заявление из «НКР» неожиданно обрело псевдо важность.

Так же в качестве важных новостей российские СМИ освещают визит главы МИД сепаратисткой Южной Осетии Дмитрия Медоева в Каталонию, где он обещал в случае необходимости признать независимость этого региона.

Причины такого бурного интереса российских СМИ к событиям в Каталонии и пропаганды сепаратистов в интервью испанской газете El Pais раскрыл экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес.

По его словам, Кремль ведет ужасную войну, чтобы расколоть ЕС изнутри.

«У меня не вызывает тревоги классический сценарий эпохи «холодной войны» - вооруженное нападение на мою страну или других членов НАТО или ЕС. Но очевидно, что Россия горячо желает ослабить наши демократии, поощряя раздоры, а иногда сепаратизм, в том числе в США, где подложные российские страницы в Facebook продвигали независимость Техаса и Калифорнии.

В США и Европе мы видели фейковые российские аккаунты в Facebook, которые подогревают трения как с крайне правых позиций, так и с крайне левых, возбуждая страсти против центристских правительств. Почему? На почве хаоса легитимность институтов утрачивается. Распад ЕС, НАТО и, фактически, распад государств-членов ЕС, таких, как Испания, - огромная опасность для Запада и то, к чему Россия активно стремится», - сказал он.

A.M.