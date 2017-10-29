В Барселоне проходит митинг противников независимости Каталонии

2017-10-29 15:35 | www.apa.az | 4

Противники независимости Каталонии — сторонники единой Испании — вышли в воскресенье на улицы Барселоны, чтобы выразить несогласие с решением местных властей, объявивших о независимости автономного сообщества.

Как сообщает АПА, об этом передаёт корреспондент РИА Новости.

Организатором митинга выступила общественная организация "Каталонское гражданское общество", которую поддержали центристская партия "Граждане", соцпартия Каталонии и правящая в Испании правая Народная партия. Все три партии находятся в оппозиции к местным властям, их депутаты отказались принимать участие в незаконном, по их мнению и мнению испанского правительства, голосовании по резолюции о независимости в пятницу.

В преддверии манифестации сотни людей пришли к зданию Национальной полиции Испании в Барселоне, чтобы выразить поддержку правоохранительным органам — они подходили к полицейским и жали им руки, а также выкрикивали лозунги в поддержку единой Испании.

В солнечный и тёплый воскресный день люди прибывают на митинг целыми семьями — от самых старших до совсем маленьких детей. Многие участники акции принесли с собой национальные флаги Испании и флаги Каталонии — либо на древке, либо повязав его на манер плаща на спину.