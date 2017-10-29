Нахчыванские товары будут ввозится в Турции без импортных пошлин

2017-10-29 16:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Игдыр прошел турецко-азербайджанский бизнес-форум. Об этом Trend сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

На форуме было отмечено, что по решению кабинета министров Турции производимые в Нахчиване 43 наименований продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров) будут ввозится на территорию Турции без импортных пошлин на льготных условиях.

Согласно решения производимые в Нахчыване товары на сумму 100 млн. долларов в год будут ввозится в Турцию без оплаты пошлин.

Отмечается, что данное решение принесет значительный вклад в развитие региона и торговых отношений Азербайджана и Турции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.