Ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 млн. долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин

2017-10-29 16:24 | www.apa.az | 4

По решению кабинета министров Турции, производимые в Нахчыване 43 наименований продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров) будут ввозиться на территорию Турции без импортных пошлин и на льготных условиях.

Как сообщили АПА в министерстве экономики Азербайджана, об этом было отмечено в ходе прошедшего в воскресенье в турецком городе Игдыр турецко-азербайджанского бизнес-форума.

Ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин.