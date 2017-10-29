Турция освободила импорт товаров из Нахчывана от таможенных пошлин (версия 2)

2017-10-29 16:50 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Продукция Нахчыванской Автономной Республики (НАР) будет ввозиться на территорию Турции без импортных пошлин и на льготных условиях. Решение, принятое Кабинетом министров Турции, затронет 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

Как сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана, об этом в воскресенье сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на азербайджано-турецком бизнес-форуме в городе Игдыр.

Согласно решению турецкого правительства, ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин.

"Данное решение принесет значительный вклад в развитие региона и торговых отношений между Азербайджаном и Турцией",- цитирует минэкономики слова Зейбекчи.

В свою очередь, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на бизнес-форуме подчеркнул, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией являются примером для всего мира.

По словам министра, очередной бизнес-форум показывает насколько насколько сильно сотрудничество между двумя странами. Мустафаев добавил, что Турция всегда поддерживала Нахчыван и решение об освобождении от пошлин экспорта из Нахчывана в Турцию позволит автономной республике расширить свои экспортные возможности. В то же время, по мнению министра, это внесет вклад в развитие турецких провинций Игдыр, Карс, Эрзурум.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в январе-сентябре 2017 года составил почти 1,96 миллиарда долларов, из которых чуть более одного миллиарда долларов пришлись на экспорт в эту страну. По итогам отчетного периода Турция является вторым торговым партнером Азербайджана по объему товарооборота.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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