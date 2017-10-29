Греция поддержала территориальную целостность Испании

2017-10-29 17:05 | www.trend.az | 4

Греция поддерживает территориальную целостность Испании, отвергает действия по расколу страны и надеется на мирный диалог, говорится в заявлении греческого министерства иностранных дел о ситуации в Каталонии, передает РИА Новости.



"Мы с беспокойством наблюдаем за событиями в Испании, и мы надеемся, что мирный и демократический диалог будет восстановлен как можно скорее",- говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

"Греция поддерживает территориальную целостность Испании и отвергает односторонние действия, которые подрывают единство страны и принцип неизменности границ", - заявили Афины.

Накануне с заявлением о поддержке территориальной целостности и инициативы по восстановлению диалога выступил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос.

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