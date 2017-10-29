Шахин Мустафаев: Азербайджан инвестировал в турецкую экономику свыше $10 млрд

2017-10-29 17:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские инвестиции в экономику Турции достигли 10,1 миллиарда долларов.

Как сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана, об этом в воскресенье сказал министр экономики Шахин Мустафаев на азербайджано-турецком бизнес-форуме в городе Игдыр.

По словам министра, обратные инвестиции из Турции в Азербайджан составили 11,7 миллиарда долларов. Всего в Азербайджане работают свыше трех тысяч компаний с турецким капиталом, а в Турции - почти две тысячи компаний с азербайджанским капиталом, добавил Мустафаев.

Министр подчеркнул, что обе страны имеют большой потенциал для развития отношений в различных сферах экономики. Глава Минэкономики подчеркнул, что совместные усилия Азербайджана и Турции позволят расширить экономическое сотрудничество и внести вклад в благополучие обоих народов.

Говоря об экономических связях, Мустафаев напомнил, что между странами действует Совет стратегического сотрудничества на высоком уровне. Министр подчеркнул, что свои стратегические проекты Азербайджан реализует именно совместно с братской Турцией, среди таких проектов “Южный газовый коридор”, железная дорога Баку-Тбилиси-Джейхан, нефтеперерабатывающий завод STAR и другие. Мустафаев также напомнил, что Турция и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры по Соглашению о преференциальной торговле.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в январе-сентябре 2017 года составил почти 1,96 миллиарда долларов, из которых чуть более одного миллиарда долларов пришлись на экспорт в эту страну. По итогам отчетного периода Турция является вторым торговым партнером Азербайджана по объему товарооборота.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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