Производимые в Нахчыване товары будут ввозиться в Турцию без пошлин – ФОТО

2017-10-29 17:32 | www.oxu.az | 3

По решению кабинета министров Турции, производимые в Нахчыване 43 наименований продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров) будут ввозиться на территорию Турции без импортных пошлин и на льготных условиях.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экономики Азербайджана, об этом было отмечено в ходе прошедшего в воскресенье в турецком городе Игдыр турецко-азербайджанского бизнес-форума.

Ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин.

A.M.