Двое рабочих в результате пожара на нефтяной вышке на юге Ирана

2017-10-29 18:19 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - По меньшей мере два сотрудника погибли в результате пожара на нефтяной вышке, расположенной в южной части страны, передают иранские СМИ.
Огонь вспыхнул в воскресенье на буровой установке №95 нефтяного месторождения Раг Сефид, расположенном в провинции Хузестан.
На месте происшествия были направлены спасатели.
Ранее сообщалось, что пожар убил четырех человек, но чиновники до сих пор подтвердили смерть всего двух человек.
Отметим, что ранее в пятницу в результате пожара на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе к югу от столицы Ирана погибли шесть рабочих и еще двое были ранены.
Инцидент произошел, когда группа инженеров и техников, которые выполняли капитальный ремонт на вершине дистилляционной башни.
(Автор: Фатих Керимов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.