Двое рабочих в результате пожара на нефтяной вышке на юге Ирана

2017-10-29 18:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере два сотрудника погибли в результате пожара на нефтяной вышке, расположенной в южной части страны, передают иранские СМИ.

Огонь вспыхнул в воскресенье на буровой установке №95 нефтяного месторождения Раг Сефид, расположенном в провинции Хузестан.

На месте происшествия были направлены спасатели.

Ранее сообщалось, что пожар убил четырех человек, но чиновники до сих пор подтвердили смерть всего двух человек.

Отметим, что ранее в пятницу в результате пожара на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе к югу от столицы Ирана погибли шесть рабочих и еще двое были ранены.

Инцидент произошел, когда группа инженеров и техников, которые выполняли капитальный ремонт на вершине дистилляционной башни.

(Автор: Фатих Керимов)

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