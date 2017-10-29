Уроженца Азербайджана похитили в Петербурге вооруженные люди

2017-10-29 18:26 | www.apa.az | 5

Уроженца Азербайджана похитили в Петербурге вооруженные люди в касках.

Как передает АПА со ссылкой на Фонтанка, момент попал на видео.

Вскоре он позвонил жене и сообщил, что его арестовали, а также попросил передать связному полтора миллиона евро. Мобильный, с которого был совершен звонок, был запеленгован в трех районах Ленобласти.

Вечером 27 октября в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 45-летняя петербурженка. По ее словам, еще 25 октября рядом с домом на проспекте Энгельса трое неизвестных якобы похитили её 48-летнего мужа. После этого у женщины потребовали выкуп 1,5 миллиона евро. Известно, что мужчина - уроженец азербайджанского села Арчевань и зарегистрирован на проспекте Просвещения в Петербурге.

Сегодня выяснилось, что на записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчину валят на землю трое вооруженных людей в касках. Затем его закидывают в тонированный микроавтобус Volkswagen Caravelle темно-синего цвета, припаркованный рядом.

Также, по предварительной информации, похищенный сам звонил супруге 27 октября и сообщал, что его якобы арестовали и дают несколько часов для подготовки вышеуказанной суммы. Связным должен был выступить некий Андрей.

Телефон, с которого был произведен звонок, зарегистрирован на жителя Украины. После обращения супруги похищенного он был запеленгован в районе деревни Клопицы Волосовского района. При этом, как отметили в полицейском Главке, звонивший, скорее всего, передвигался. Мобильный работал также в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти. А около полуночи с 27 на 28 октября и вовсе отметился в районе Колтушского шоссе.

Отметим, что сумма в полтора миллиона евро выглядит несоразмерной видимому благосотоянию четы. Супруга работает агентом по недвижимости, а муж, по данным СПАРК-Интерфакс, был совладельцем небольшой фирмы по доставке продуктов питания. В 2013 году компания закрылась.