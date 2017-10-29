Найден разбившийся у берегов Шпицбергена российский вертолет

2017-10-29 18:30 | www.oxu.az | 4

Обломки российского вертолета «Ми-8», разбившегося у Шпицбергена несколькими днями ранее, найдены в океане на глубине 209 метров.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила в воскресенье, 29 октября, норвежская газета Dagbladet.

При поисках упавшего летательного аппарата применялись подводные транспортные средства, а также корабли и вертолеты.

«Спасательная операция сейчас завершается. Под контролем полиции начинается поиск подозреваемых в крушении. Работу возглавит губернатор Шпицбергена», - заявил руководитель спасателей Фруде Иверсен.

Вертолет, принадлежащий компании «Арктикуголь», потерпел крушение 26 октября. По данным норвежцев, это произошло примерно в 15.45 по местному времени в 2-3 километрах от берега у населенного пункта Баренцбург. Как сообщило Минэнерго РФ, на борту вертолета находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа.

A.M.