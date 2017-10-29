В Иране во время пожара на нефтяном месторождении погибли четыре человека

2017-10-29 18:46 | www.apa.az | 4

Пожар возник на нефтяном месторождении в иранской провинции Бушир, по меньшей мере четыре человека погибли.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство IRNA.

Месторождение, на котором произошло возгорание, находится между городами Омидийе и Бендер-Дейлем. Для тушения пожара "Общество красного полумесяца Ирана" направило на место происшествия несколько вертолетов. Причины случившегося устанавливаются.

Это второй инцидент со смертельными случаями на нефтяных объектах Ирана за последние три дня. В минувшую пятницу на нефтеперерабатывающем заводе в пригороде Тегерана произошел взрыв, шесть человек погибли.