Азербайджан является одним из важных стратегических партнеров Турции - Администрация президента

2017-10-29 18:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из важных стратегических партнеров Турции. Об этом сказали Trend в воскресенье в Администрации президента Турции.

Как отметили в администрации, Турцию и Азербайджан связывают не только исторические и культурные узы, но и экономические и политические отношения, которые с каждым днем все больше укрепляются.

«Сегодня Турция и Азербайджан реализуют такие важные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси -Карс (БТК), Трансанатолийский газопровод (TANAP)», - сказали в администрации.

В администрации также отметили, что Баку и Анкара также укрепляют отношения в военной и оборонной сфере.

«Для Турции интересы Азербайджана всегда представляли большую важность, и власти и народ Азербайджана неоднократно доказывали свое братское отношение к Турции», - сказали в администрации президента, отметив, что как и ранее Турция во всех сферах продолжит поддерживать Азербайджан.

Отметим, что 30 октября в Баку состоится официальное открытие железной дороги БТК.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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