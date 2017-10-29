Глава Иракского Курдистана официально отказался от продления полномочий

2017-10-29 19:01 | www.apa.az | 3

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани отказался от продления своих полномочий на этом посту по завершении мандата 1 ноября.

Как передает АПА со ссылкой на France-Presse, об этом говорится в послании курдского лидера, зачитанном в воскресенье на заседании регионального парламента в Эрбиле.

“Как “пешмерга” (курдские военизированные формирования) я продолжу служить народу, я отказываюсь от любого продления [полномочий] и не продолжу [оставаться] на этом посту”, - приводит выдержки из письма советник главы автономии Хемин Хаврами.

В настоящий момент в Эрбиле проходит заседание парламента Иракского Курдистана. На повестке - проект закона, предусматривающего распределение полномочий курдского лидера между тремя ветвями власти: исполнительной, законодательной и судебной. Постановление, в случае его одобрения большинством депутатов, будет действовать до намеченных на июль всеобщих выборов.

Лидер партии Демократическая партия Курдистана Масуд Барзани был избран региональным парламентом на пост главы автономии в июне 2005 года на четыре года, в 2009 году одержал победу на первых в истории Иракского Курдистана прямых президентских выборах. С тех пор его мандат дважды продлевался.