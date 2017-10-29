В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации

2017-10-29 19:37 | www.oxu.az | 4

На Германию обрушился ураган «Герварт», сообщает Оxu.Az со ссылкой на Twitter пожарной службы немецкой столицы.

Из-за сильного ветра в Берлине был введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным пожарной службы, по меньшей мере один человек в Берлине уже пострадал из-за упавшего дерева.

Сложная ситуация сохраняется и в нескольких других регионах Германии.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о том, что из-за «Герварта» вводятся ограничения на железнодорожное сообщение.

«Города Бремен, Ганновер, Брауншвейг, Гёттинген, Вольфсбург, Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и Лейпциг в настоящее время не обслуживаются междугородним железнодорожным сообщением», — говорится в сообщении компании.

Н.Г