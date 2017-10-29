Премьер-министр Турции поблагодарил президента Азербайджана за поддержку проекта Баку-Тбилиси-Карс

2017-10-29 20:02 | www.apa.az | 4

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили в связи с завершением строительства проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», турецкий премьер выразил благодарность президенту Азербайджана и премьер-министру Турции за поддержку проекта.

Отметим, что завтра с участием президентов Азербайджана и Турции, а также премьер-министра Грузии состоится торжественная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.