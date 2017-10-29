Возле здания парламента Иракского Курдистана произошла перестрелка

2017-10-29 21:01 | www.apa.az | 4

Стрельба произошла в воскресенье вблизи здания парламента Иракского Курдистана, где прошло голосование по закону о распределении полномочий главы региона.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По имеющейся информации, силы безопасности Иракского Курдистана предотвратили попытку штурма парламента сторонниками главы региона Масуда Барзани, объявившего об отказе оставаться на посту после 1 ноября. Пресс-секретарь парламента в интервью РИА Новости назвал информацию о стрельбе в здании заксобрания – слухами.