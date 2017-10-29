В США мужчина в костюме Санта-Клауса ранил трех человек

2017-10-29 21:05 | www.oxu.az | 4

Мужчина в костюме Санта-Клауса открыл огонь на вечеринке по случаю Хеллоуина в американском городе Остин, ранения получили три человека, сообщает Оxu.Az cо ссылкой на ТАСС.

Двое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, состояние третьего оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Нападавший был задержан на месте. Ему оказывают медицинскую помощь, однако правоохранительные органы заявляют, что не применяли силу при задержании.

По данным следствия, мужчина был знаком с пострадавшими и пришел на вечеринку в числе гостей.

Мотивы преступления пока не уточняются.

Н.Г.