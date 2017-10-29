Страна будет соблюдать соглашение по атому, пока это в ее интересах - президент Ирана

2017-10-29 21:34 | www.trend.az | 4

Иран будет привержен соглашению по атому до тех пор, пока оно будет работать в интересах страны. Об этом заявил в воскресенье иранский президент Хасан Роухани на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано, передает ТАСС со ссылкой на издание Tasnim.

"Как мы уже неоднократно заявляли, Иран никогда не выйдет первым из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), мы будем привержены обязательствам, взятым на себя по соглашению, до тех пор, пока оно будет работать в интересах страны", - сказал он.

Находящийся с визитом в Тегеране Амано со своей стороны подтвердил соблюдение Ираном соглашения и призвал других участников ядерной сделки также выполнять обязательства. "Ядерное соглашение имеет важное значение, мы не хотим аннулировать его или прибегать к другим вариантам, - сказал он. - Иран выполнил обязательства в [рамках] соглашения, и мы требуем от других стороны [выполнять] обязательства".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Исламской Республики Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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