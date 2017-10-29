В Индонезии запечатлели жуткое насекомое, похожее на пришельца – ВИДЕО

2017-10-29 21:42 | www.oxu.az | 4

В Сеть попали кадры, на которых запечатлено обитающее в Индонезии страшное насекомое оранжевого цвета, которое перемещается с помощью крупных щупалец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru, интернет-пользователи спорят о происхождении этого существа. Впрочем, как выяснилось в ходе дискуссии, запечатленное на видео существо является представителем особого вида моли "Creatonotos gangis". Насекомое не опасно для человека, оно занимается уничтожением гранатовых деревьев. Его щупальца служат для привлечения половых партнеров.

Страшная на вид моль водится в Индонезии, Индии, Шри-Ланке, Японии, Таиланде, Новой Гвинее.

Э.Д.

