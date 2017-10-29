Более половины американцев недовольны работой Трампа - опрос

2017-10-29 22:08 | www.trend.az | 5

Около 58 процентов американских граждан недовольны действиями, которые предпринимает Дональд Трамп на посту президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного совместно газетой The Wall Street Journal и телеканалом NBC, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, поддерживают работу Трампа лишь 38 процентов респондентов. Как отмечают социологи, это минимальный уровень поддержки нынешнего хозяина Белого дома в рамках опросов WSJ и NBC с момента вступления республиканца Трампа в должность в январе этого года. Предыдущий минимум был зафиксирован в мае и составлял тогда 39 процентов.

При этом, если брать исключительно демократов, то уровень недовольных Трампом среди них составляет целых 89 процентов. Республиканцы в подавляющем большинстве поддерживают политику президента (81 процент одобряют его действия, 17 процентов - выступают против).

Больше всего участники опроса оказались недовольны проводимой Трампом реформой здравоохранения, а также мерами, принимаемыми для ликвидации последствий ураганов, обрушившихся на Пуэрто-Рико. Около 51 процента респондентов также не одобряют то, как президент реагирует на проблему КНДР.

Опрос проводился с 23 по 26 октября. Участие в нем приняли 900 жителей США.

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