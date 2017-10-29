Полиция выпускает на свободу убийц Эльшана Мамедова

2017-10-29 22:17 | www.oxu.az | 4

Полиция Санкт-Петербурга намерена освободить членов банды Ровшана Ленкоранского - Эмина Ахмедова, Гусейна Искандерова и Мехмана Амирасланова, которые разыскиваются Грузией по обвинению в убийстве правой руки «вора в законе» Лоту Гули – Эльшана Мамедова, сообщает Оxu.Az со ссылкой на haqqın.az.

Напомним, Эльшан Мамедов - один из наиболее доверенных людей Лоту Гули, был расстрелян 12 сентября этого года в своем Toyota Land Cruiser в центре Тбилиси.

Oтправленные судьей Фрунзенского района Петербурга под административный арест члены банды Ровшана Ленкоранского выйдут на свободу уже к вечеру 30 октября

Н.Г.

