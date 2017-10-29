Борт American Airlines рейсом из Милана в Майами экстренно приземлился в Канаде

2017-10-29 22:41 | www.trend.az | 6

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в городе Стивенвилл (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор), передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Борт следовал из Милана (Италия) в американский Майами (штат Флорида). Во время полета у Boeing 777 треснуло стекло в кабине пилотов. Посадка прошла в штатном режиме.

В результате происшествия никто не пострадал. На борту самолета находились 287 пассажиров и 14 членов экипажа. По данным компании American Airlines, пассажиры уже улетели в Майами другим бортом.

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