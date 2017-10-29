Ракка оккупирована международной коалицией во главе с США - МИД Сирии

2017-10-29 22:50 | www.trend.az | 6

Соединенные Штаты "вводят в заблуждение международное сообщество в отношении своих планов в Сирии и грубо нарушают ее суверенитет". Об этом говорится в послании МИД арабской республики, направленном в воскресенье в Совбез ООН, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

В нем указывается, что "утверждения США и возглавляемой ими коалиции об освобождении Ракки и поспешные призывы к ее реконструкции преследуют цель отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, которые они творят в этой сирийской провинции".

"Ракка остается оккупированной, 90 процентов города стерто с лица земли в результате варварских бомбардировок ВВС коалиции, а десятки тысяч жителей изгнаны из своих домов и стали беженцами", - отмечается в документе. Как подчеркивает МИД Сирии, Ракка "будет освобождена только тогда, когда в этот провинциальный центр вступят сирийские войска и их союзники, сражающиеся с бандами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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