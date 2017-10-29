Самые знаменитые побеги из тюрем

2017-10-29 23:00 | www.oxu.az | 6

Oxu.Az представляем Вашему вниманию подборку из 10 самых невероятных побегов из тюрем и концлагерей, часть из которых даже стала сюжетом для пары голливудских блокбастеров!

Паскаль Пайет: трижды сбегал из тюрьмы с помощью вертолёта!

Паскаль Пайет, или Калашников Пэт, попал в тюрьму за убийство во время ограбления инкассаторской машины. В 2001 году он был приговорён к 30 годам лишения свободы и с того времени успел трижды сбежать из тюрьмы при помощи вертолёта! Последний раз, в 2007 году, на крышу тюрьмы приземлился угнанный получасом ранее с Каннского курорта вместе с пилотом вертолёт, из которого в поисках Пайета выскочили три его серьёзно вооружённых сообщника. Он так и улетел с крыши с сообщниками в масках. На берегу Средиземного моря они отпустили пилота и с тех пор никто ничего ни о Паскале, ни о его сообщниках не слышал

Джон Диллинджер: сбежал из тюрьмы при помощи фальшивого пистолета, сделанного из дерева и выкрашенного в гуталином чёрный цвет

Легендарный Джонни Д американский грабитель банков 30х годов, ограбил по меньшей мере пару дюжин банков и дважды сбежал из тюрьмы. Некоторое время Диллинджер провёл в тюрьме города Мичиган, штат Индиана, пока в 1933 не был условно освобождён. Через 4 месяца он снова попал в тюрьму – на этот раз в Лиме, штат Огайо, откуда его вызволила его вооружённая банда, убив при этом тюремщика, шерифа Джесси Сербера. Большая часть банды была схвачена в этом же году в Аризонском Туксоне, во время перестрелки в Историческом Отеле Конгресса. Диллинджер был помещён в тюрьму Лейк Каунти в Индианском Кроун Поинте. Его обвинили в попытке убийства офицера полиции Уильяма О’Малли во время ограбления банка в Восточном Чикаго в Индиане, осуществлённом практически сразу после побега Диллинджера из тюрьмы.

3 марта 1934 года Джонни Д сбежал из Кроун Поинт (тюрьмы, из которой в то время считалось невозможным сбежать), которая охранялась огромным количеством полицейских и военных их национальной гвардии. В газетах сразу же появилась новость о том, что Диллинджер сбежал из тюрьмы при помощи фальшивого пистолета, сделанного из дерева и выкрашенного в гуталином чёрный цвет. При помощи этого пистолета он заставил охранника открыть дверь его камеры, а затем взял двух заложников, собрал всех охранников в своей камере и запер их, а сам спокойно вышел из тюрьмы.

Альфи Хайндс: сбегал от закона трижды, один раз просто заперев охранников в туалете

Альфи Хайндс – британец, раз за разом сбегавший от закона, в сумме три раза. В четвёртый раз он вышел из тюрьмы уже легально, полностью отсидев весь срок. В 1953 году Альфи Хайнс был арестован за громкое ограбление ювелирной лавки, 90 тысяч долларов выручки от которого так никогда и не были возвращены. В суде он не признал себя виновным и был приговорён к 12 годам лишения свободы. После ареста Хайндс повернул закон против властей, обвинив тюремщиков в нелегальном аресте и успешно воспользовался этим инцидентом для побега из здания суда. Когда два охранника провели его в туалет и сняли с него наручники, чтобы он мог справить свои дела – он впихнул их в туалет и запер снаружи на висячий замок (сообщники заранее встроили в дверь деревянный винт со стержнем, согнутым в кольцо, так что он мог это сделать). Хайндс был схвачен в аэропорту только несколько часов спустя. Свой третий побег он осуществил с Хелмсфордской тюрьмы. После этого он вернулся в Ирландию, где в течение двух лет жил и работал продавцом машин. В очередной раз его схватили, когда он был остановлен офицером полиции за езду в незарегистрированном автомобиле. На этот раз он также использовал свой ум, чтобы найти лазейку в законе – в то время побег из тюрьмы не считали проступком, так что дополнительный срок ему не добавили. Так что Альфи Хайндса приговорили к 6 годам лишения свободы за ограбление ювелирного в 1953 году, плюс он выиграл иск по делу о клевете против арестовавшего его полицейского, и после освобождения провёл оставшуюся часть жизни как мини-знаменитость, продав свою историю новостному агенству News of the World за $40,000.

Джулиан Шотард: сбежал из тюрьмы, цепляясь за дно фургона, который привёз его в тюрьму

В 2009 французский поджигатель Джулиан Шотард спасся из тюрьмы смелым и наглым способом. Ему удалось убежать из группы заключённых, только прибывших в тюрьму Пентонвилль в северном Лондоне. Пока другие заключенные проходились внутри, Шотарду удалось нырнуть за тюремный фургон, который только что привёз их из здания королевского суда Шерсбрук (где Шотард был приговорён к семи годам лишения свободы). Джулиан успешно покинул тюрьму несколько минут спустя, цепляясь за дно того же самого фургона. Позже он сам пришёл в полицию и сдался властям

Фрэнк Моррис, Кларенс и Джон Энглины – единственные заключённые, которым удалось сбежать из Алькатраса

За 29 лет функционирования тюрьмы Алькатрас из неё множество раз пытались сбежать. Согласно тюремным записям, всего было 14 попыток побега, в которые были вовлечены 36 заключённых (двое из которых — дважды), 23 были пойманы, шестеро — застрелены и убиты во время побега, трое были потеряны в море и никто ничего больше о них не слышал — их тела так и не нашли.

Но 11 июня 1962 года Фрэнк Моррис с братьями Джоном и Кларенсом Энглинами успешно выполнили один из наиболее запутанных планов побега, которые когда-либо разрабатывались. Моррис и Энглины поднялись вверх по вентиляционной шахте и через один из дымоходов вылезли на крышу. Трио тогда спустилось вниз по крыше и уплыло с острова на резиновых плотах. Следующим утром полиция искала беглецов в Алькатрасе, но безуспешно.

Начальник тюрьмы объяснил, что заключённых хватились не сразу из-за того, что они поместили фальшивые головы, сделанные из смеси мыла, туалетной бумаги и настоящих волос, на своих койках, чем и одурачили сотрудников тюрьмы, проводящих ночные осмотры. Моррис и братья Энглины впоследствии исчезли без следа и все еще разыскиваются ФБР, хотя они, как полагают, утонули в заливе Сан-Франциско, пытаясь уплыть из острова.

Билли Хэйс: сбежал из турецкой тюрьмы и стал писателем

Приговоренный к 30 годам в турецкой тюрьме за контрабанду наркотиков в 1970 году, 22-летний американец был первоначально приговорен к четырем годам и двум месяцам в турецкой тюрьме; за пару недель до окончания срока он узнал, что власти решили приговорить его к пожизненному заключению, поэтому он решил, что должен убежать. Через 6 месяцев планирования он подрался с охранником, украл его униформу, и, взяв с собой $2 000, которые его отец провез контрабандой в тюрьму в альбоме с фотографиями, Хейс украл гребную шлюпку и добрался с ней до берега. Надеясь достигнуть Греции, Хейс перекрасил свои светлые волосы в черные и двинулся к границе. Босой, голодный и без паспорта, он переплыл через реку и шел много миль. Когда Хейс наконец натолкнулся на вооруженного солдата, Билли подумал, что он потерял свой шанс на свободу, но солдат стал кричать на него на греческом языке, что означало, что границу он всё-таки перешёл. В конечном счете Хейс благополучно вернулся в США, а затем написал для издания Midnight Express (Полуночный Экспресс) автобиографическую книгу о своей жизни в тюрьме и побеге оттуда.

Техасская семёрка: сбежала из тюрьмы с максимальным уровнем защиты, используя чрезвычайно проработанный план

13 декабря 2000 года семь заключённых John Connally Unit – самой охраняемой тюрьмы в Техасском Karnes County – сбежали, используя сложную схему. Используя несколько хорошо спланированных уловок, семь преступников обезвредили и заперли девятерых тюремных надзирателей, четверых сотрудников исправительного заведения и троих невовлеченных в план побега заключённых. Побег произошёл во время самого тихого периода дня, когда наблюдение за площадкой для техобслуживания сводилось к минимуму — во время обеда и во время учёта. Большинство этих уловок вовлекало одного из преступников, окликающих кого-то, в то время как другой бил ни о чём не подозревающего человека сзади по голове. Как только жертва была обезврежена, преступники забирали часть одежды, связывали её и запирали в трансформаторной. Нападавшие украли одежду, кредитные карты, и удостоверения личности их жертв. Группа также выдала себя по телефону за сотрудников тюрьмы и сделала ложные звонки, чтобы снять подозрения у властей. После этого три члена группы в украденной гражданской одежде пробились к задним воротам тюрьмы. Они выдали себя за электриков, которые должны были установить видео мониторы. Один охранник в сторожке был обезврежен, после чего трио совершило набег на башню охраны и украло множество единиц оружия. Тем временем, четверо других преступников позвонили охранникам этой самой башни башни, чтобы отвлечь их. Потом они украли пикап обслуживающего персонала, на котором подъехали к задним воротам, забрали товарищей и уехали из тюрьмы. Год спустя их всех выследили и поймали

Заключённые “Крысиного Ада”: самый известный (и успешный) побег во время Американской гражданской войны

Побег из тюрьмы Либби был одним из самых известных (и успешных) тюремных побегов во время Американской гражданской войны. В ночь с 9 на 10 февраля 1864 года более 100 заключенных в тюрьму солдат Союза убежали из здания для военнопленных, построенного в тюрьме Либби в Ричмонде, Вирджиния. Из 109 беглецов, 59 человек добрались до границ Союза, 48 были возвращены, двое утонули в соседней реке Джеймс Ривер. Заключенные прорыли туннель из подвальных помещений тюрьмы наружу. Туннель обеспечил достаточное расстояние от тюрьмы, чтобы украдкой разрушать электролинии и позволить заключенным проскальзывать на тёмные улицы. Побег из тюрьмы Либби стал возможен благодаря усилию его лидеров, Полковника Роуза и Майора Гамильтона. Роуз и Гамильтон работали неустанно, чтобы осуществить побег. Это Роузу пришла идея о туннеле в подвале, а Гамильтон спроектировал проход.

Альфред Вецлер и Рудольф Врба: сбежали из Аушвитца, а позже составили спасший впоследствии множество жизней доклад об этом нацистском лагере

Ветцлер был словацким евреем, и одним из немногих евреев, которым удалось сбежать из концлагеря Аушвитц во время Холокоста. Ветцлер сбежал с таким же как и он евреем по имени Рудольф Врба. С помощью подземелья лагеря 7 апреля 1944 мужчины спрятались внутри деревянной сваи, которая предназначалась для строительства секции "Мексика" для вновь прибывших. Другие заключенные разложили доски вокруг впалой области так, чтобы скрыть мужчин, а затем опрыснули область острым российским табаком, впитанным в бензин, чтобы одурачить собак. Ветцлер и Врба прятались в течение 4 ночей – чтобы их снова не поймали.

10 апреля, одев голландские костюмы, пальто, и ботинки, которые они взяли от лагеря, они двинулись на юг, идя параллельно реке Сола и достигнув польской границы со Словакией через 133 километра. Они нашли дорогу благодаря странице, вырванной из детского атласа, который Врба нашел в складе.

Ветцлер и Врба позже стали известными благодаря докладу, в котором они описали внутреннее устройство лагеря Аушвитц – план местности лагеря, конструкцию газовых камер, крематориев и, наиболее убедительно, лейбл от канистры газа Циклон. Эти 32 страницы были первым детальным докладом об Аушвитце, который достиг Запада и который Союзники расценили как заслуживающий доверия. Говорят, что этот доклад спас 120 000 жизней.

Дитер Денглер: один из немногих военных, которым удалось сбежать из лагеря военнопленных во время Вьетнамской войны

Дитер Денглер был немецко-американским Морским пилотом, который совершил известный побег из лагеря военнопленных в джунглях во время Вьетнамской войны. В начале 1966 года самолет Денглера был подстрелен зенитным огнем над Лаосом, пилот был захвачен и отправлен в лагерь военнопленных, которым управляла Pathet Lao, группа сторонников Северного Вьетнама. 29 июня 1966 года ему и шести другим заключенным удалось избавиться от кандалов на руках и ногах и завладеть оружием охраны. Расстреляв троих охранников, Денглер убежал в густой лес. В конечном счете он провел в джунглях 23 дня, выдержав чрезвычайно высокую температуру, насекомых, пиявок, паразитов и ужасное голодание, прежде чем его спас американский вертолет. Он оказался единственным из заключённых, пережившим этот побег. Остальные были либо убиты, либо бесследно исчезли в джунглях.

Э.Д.

