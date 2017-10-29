БТК: «Восточный экспресс» XXI века

2017-10-29 23:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Уже завтра, 30 октября, состоится долгожданный исторический запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – важнейшей составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута и проекта «Новый шелковый путь» в более глобальном масштабе.

Свидетельством важности и масштабности сего проекта является тот факт, что в открытии БТК и отправке по ней первого грузового поезда, примут участие лидеры целого ряда стран, которые так или иначе будут задействованы в перевозках по этому коридору. В частности, на торжественную церемонию приедут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, высокопоставленные лица Грузии, Китая,Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана.

Реализация проекта, который впервые свяжет железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, началась в 2007 году с подписанием между тремя странами межправительственного соглашения и уже через год, 24 июля 2008 года, в Турции состоялась закладка турецкого участка дороги. В рамках проекта предполагалась полная реконструкция железнодорожного полотна на территории Азербайджана и в Грузии от Марабды до Ахалкалаки и строительство совершенно новой инфраструктуры на участках Ахалкалаки-Карс.

Примечательно, что Азербайджан и в этом крупном проекте взял на себя роль основного идеолога и инициатора. В частности, страна взяла на себя финансирование реализации проекта на территории Грузии и выделила кредит на сумму 775 миллионов долларов. Финансирование проекта осуществляется Государственным нефтяным фондом Азербайджана, согласно указу Президента Азербайджана "О претворении в жизнь мероприятий по проекту Баку-Тбилиси-Карс" от 21 февраля 2007 года, по состоянию на первое октября 2017 года соседнему государству было выделено 640,3 миллиона долларов.

Многие силы, заинтересованные в неудачном исходе проекта, постоянно указывали на затянутость проекта, однако отметим, что строительство турецкого и части грузинского участков велось в высокогорной местности.

Это требовало определенных технических решений с точки зрения безопасности и скорости передвижения поездов, а также работ в сложных метеорологических условиях. В данном случае намного важнее было не спешить, а создать наиболее безопасный, благоприятный маршрут для грузов и пассажиров, и страны-участники проекта поступили совершенно верно.

Перевозчики из Китая, Центральной Азии и Европы особенно ждали открытия БТК и теперь будут вознаграждены за терпение, ведь сроки перевозки грузов, например из Китая в Европу, сократятся с 40-45 до 12-15 суток, а транспортные расходы на поставку нефтепродуктов и сухих грузов на турецкий рынок заметно снизятся.

Грузовой поезд из 82 контейнеров, который удостоится чести первым пройти по БТК, груженный зерном, несколько дней назад отбыл из казахстанского Костаная и накануне достиг порта Курык на Каспии. Конечным его пунктом станет порт Мерсин в Турции, а Казахстан, тем временем, уже начал формирование второго поезда с углем для поставки в Румынию.

Администрации железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции уже согласовали и представили отправителям грузов тарифную политику. Так например, стоимость доставки грузов по маршруту Баку-Карс составит 37,98 доллара за тонну, 2279 долларов за вагон, 529 долларов за один 40-футовый контейнер. Более подробно с тарифами по коридору можно ознакомиться здесь.

В целом, на первом этапе планируется ежегодно перевозить до пяти миллионов тонн грузов и около миллиона пассажиров. Пассажирские перевозки, как ожидается, стартуют в 2018 году. Для этих целей «Азербайджанские железные дороги» закупили 30 комфортабельных спальных вагонов у швейцарского производителя Stadler и 10 локомотивов у французской Alstom.

БТК может быть также использован для поставок в Турцию сжиженного газа из стран Каспийского региона, нефтепродуктов из Туркменистана и Азербайджана и, конечно же, контейнерных перевозок из Китая. Это является показателем вовлеченности в проект других стран.

Помимо строительства самой железной дороги был и еще будет построен целый ряд инфраструктурных объектов: логистический центр в Карсе, пункт замены колесных пар с колеи 1520 на колею 1435 в Ахалкалаки, два крупных пункта приема для грузовых вагонов и депо там же. Также планируется создать склад для хранения угля, а также большой терминал по перевалке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, после чего можно будет говорить об увеличении объема грузовых перевозок до 15 миллионов тонн в год.

БТК в будущем будет важной частью в плане соединения железных дорог Европы и Азии через железнодорожный тоннель «Мармара» под Босфором и станет, таким образом, настоящим «Восточным экспрессом» XXI века.

Максим Цурков, обозреватель Trend

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