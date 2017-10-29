В Эрбиле полиция предотвратила штурм парламента сторонниками Барзани

2017-10-29 23:32 | www.trend.az | 5

Силы безопасности в столице Курдской автономии Ирака Эрбиле предотвратили нападении на здание парламента сторонников президента автономии Масуда Барзани, передает РИА Новости со ссылкой на телеканала Sky News Arabia.

По данным канала, внутри здания заксобрания была слышна стрельба. Пресс-секретарь парламента в интервью РИА Новости назвал информацию о стрельбе в здании заксобрания – слухами.

В воскресенье в заксобрании курдской автономии было зачитано послание многолетнего курдского лидера, в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие первого ноября.

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