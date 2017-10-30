В США автомобиль врезался в запряженную лошадьми карету

2017-10-30 00:33 | www.trend.az | 5

Три ребенка погибли, еще шесть находятся в критическом состоянии после того, как автомобиль врезался в запряженную лошадьми карету в американском штате Мичиган, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Инцидент произошел в городе Шеридан в 8:34 утра в воскресенье, когда пикап "врезался и снес" карету, в которой находилось 9 несовершеннолетних.

Среди погибших дети 7, 9 и 12 лет. Еще шесть детей доставлены в больницы с тяжелыми ранениями, их состояние оценивается как критическое.

Полиция проводит расследование инцидента. Причины аварии пока неизвестны, однако следствие исключило версии алкогольного или наркотического опьянения водителя.

Водитель пикапа не пострадал и сотрудничает с правоохранительными органами.

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