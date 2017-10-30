Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира “Формулы-1”

2017-10-30 00:56 | www.apa.az | 5

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как сообщает АПА, в гонке Гран-при Мексики 32-летний британец финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона стал недосягаем в личном зачете для ближайшего преследователя немца Себастьяна Феттеля из "Феррари".

Победителем гонки в Мексике стал стал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим - его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари".

В личном зачете Хэмилтон набрал 333 очка, в активе Феттеля 277 баллов, у Боттаса, идущего третьим, - 262.