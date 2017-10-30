Британский гонщик Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

2017-10-30 01:07 | www.trend.az | 4

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает ТАСС.

В гонке Гран-при Мексики 32-летний британец финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона стал недосягаем в личном зачете для ближайшего преследователя немца Себастьяна Феттеля из "Феррари".

Победителем гонки в Мексике стал стал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим - его соотечественник Кими Райкконен из "Феррари".

В личном зачете Хэмилтон набрал 333 очка, в активе Феттеля 277 баллов, у Боттаса, идущего третьим, - 262.

По количеству титулов Хэмилтон сравнялся с Феттелем и французом Аленом Простом. Больше в чемпионате побеждали только аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (5) и немец Михаэль Шумахер (7).

Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл три титула (2014, 2015, 2017). Всего на счету Хэмилтона 206 гонок в "Формуле-1", 62 победы и 72 поул-позиции (рекорд "королевских гонок").

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.