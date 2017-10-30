Президент Ирана отказался встречаться с Дональдом Трампом в рамках ГА ООН

2017-10-30 02:29 | www.trend.az | 1

Президент Ирана Хасан Роухани отказался от личной встречи с главой американской администрации Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

"Президент США Трамп пригласил Роухани лично встретиться во время его визита в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН в сентябре, но наш президент отверг предложение", - приводит агентство слова иранского аналитика Махди Фазаэли.

Отметив, что приглашение прозвучало буквально на следующий день после антииранского выступления Трампа в ООН, Фазаэли рассказал, что французский лидер Эмманюэль Макрон пытался выступить посредником и убедить Роухани принять это приглашение, но потерпел неудачу.

По словам аналитика, США уже неоднократно выступают с подобной инициативой. "Американцы уверены, что такие переговоры принесут им пользу, но Ирану они не принесут ничего, кроме вреда", - отметил он.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми подтвердил слова аналитика, указав, что "американская сторона выразила желание провести встречу на высшем уровне, но иранский президент отверг ее". В то же время Касеми опроверг посреднические усилия Макрона, заявив, что "информация, касающаяся французского президента, некорректна".

Выступая с трибуны ООН в сентябре, Дональд Трамп назвал Иран "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Президент США раскритиковал соглашение о ядерной программе Ирана, заявив, что эта сделка "была одной из худших и самой односторонней из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты, и стала позором для страны".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.