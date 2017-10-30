В Бахрейне предложили заморозить членство Катара в Совете сотрудничества

2017-10-30 02:39 | www.apa.az | 5

Глава МИД Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом бахрейнский министр написал в своем микроблоге в Twitter.

"Правильным шагом, направленным на то, чтобы сохранить ССАГПЗ, была бы заморозка членства Катара", — написал бахрейнский министр. Он также указал, что Бахрейн не примет участия в саммите ССАГПЗ, если "Катар не изменит свою позицию".

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.