Саудовские женщины получат право посещать стадионы

2017-10-30 03:10 | www.trend.az | 5

Женщинам в Саудовской Аравии с 2018 года будет позволено посещать спортивные мероприятия на стадионах страны, передает РИА Новости со ссылкой на газета Arab News.

"Главное спортивное управление займется переоборудованием главных стадионов в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, чтобы подготовить их к приему семей, начиная с 2018 года", — заявил глава ведомства Турки аш-Шейх.

Ранее король Саудовской Аравии выпустил указ, который дает право женщинам королевства на самостоятельное управление автомобилем. Однако необходимые приготовления для появления женщин за рулем на дорогах Саудовской Аравии могут быть завершены не ранее июня 2018 года.

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