В Бахрейне предложили заморозить членство Катара в Совете сотрудничества

2017-10-30 04:14 | www.trend.az | 4

Глава МИД Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа предложил заморозить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает РИА Новости.

"Правильным шагом, направленным на то, чтобы сохранить ССАГПЗ, была бы заморозка членства Катара", — написал бахрейнский министр в своем микроблоге в Twitter.

Он также указал, что Бахрейн не примет участия в саммите ССАГПЗ, если "Катар не изменит свою позицию".

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.

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